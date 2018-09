Freudenstadt. Das ehemalige Hotel Waldlust in Freudenstadt wird wieder Schauplatz eines Krimidinner-Abends mit dem Autor Bernd Leix. Am Mittwoch, 3. Oktober, liest er aus seinem Band "MummelRot". Das Dinner im noblen Ambiente des historischen Festsaals beginnt um 19 Uhr und wird kulinarisch das Wildschwein-Thema zelebrieren. "MummelRot trifft Schwarzwild" nennen die Veranstalter, der Denkmalverein Freudenstadt zusammen mit Bernd Leix, diesen Lese-Schmaus. Leix 2017 erschienener Roman spielt rund um den Mummelsee. Dort wurde ein reicher Fabrikant aus dem badischen Achern gemeuchelt. Ein ungleiches Kommissaren-Duo begibt sich auf Mördersuche in höheren Kreisen. Das Menü in vier Gängen, mit Buffet-Auswahl und Weinen dazu, kostet 49 Euro. Eine Führung um 17 Uhr ist im Dinner-Preis enthalten. Ein Büchertisch der Arkadenbuchhandlung mit der Auswahl von Bernd Leix‘ Krimischaffen steht auch bereit, der Autor signiert. Karten gibt es unter Telefon 07441/7 08 93 80 oder im Internet unter www.denkmalfreunde.shop.