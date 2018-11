Freudenstadt Modell-Loks und Dioramen

Die Schmalspurfreunde Niefern-Öschelbronn bringen kleine, liebevoll gestaltete Dio­ramen und ihre Anlage des Gipswerks Entringen mit, dessen Vorbild in der Nähe von Herrenberg steht.

Dokumentation über Streckenabschnitt

Eine kleine Märklin-Anlage, die in fast jeder Wohnung einen Platz finden würde, will der Verein ebenfalls ausstellen. Für die Liebhaber des realitätsnahen Modellbaus kommen Freunde aus dem Raum Stuttgart, die mit Pinsel und Airbrush Fahrzeuge realitätsgetreu altern lassen. Vorstand Stefan Braun präsentiert eine Dokumentation über den Streckenabschnitt zwischen Freudenstadt Stadtbahnhof und Schönmünzach von 1901 bis heute in Bild und Text.