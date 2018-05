Freudenstadt Mobiler Computer wird zum Werkzeug

In kommenden Jahren will die berufliche Schule eine kleine Industrieanlage aufbauen, an der alle Ausbildungsinhalte realitätsnah unterrichtet werden können. "Meine Kollegen bringen viele gute Ideen ein, die nach und nach realisiert werden müssen", so Frietsch weiter. Die neuen Lerninhalte fordern auch Änderungen an der Unterrichtsorganisation. Statt bisher eineinhalb Tage pro Woche, sind die Auszubildenden künftig zwei Wochen am Stück in der Berufsschule und anschließend vier Wochen im Ausbildungsbetrieb.

Diese Änderung, die ebenfalls von den Ausbildungsbetrieben gewünscht wird, habe den Vorteil, dass die Auszubildenden sich intensiver mit den immer komplexer werdenden Technologien mehrere Stunden am Stück auseinander setzten können, betont die Schule. Gestartet wird im kommenden Jahr mit den Elektronikern für Automatisierungstechnik um Erfahrungen zu sammeln, bevor der sogenannte Blockunterricht auf weitere Ausbildungsberufe ausgeweitet wird.