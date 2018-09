Freudenstadt Mitglieder schwelgen in Erinnerungen

Freudenstadt-Grüntal. Ab der Stunde null entwickelte sich der Verein stetig weiter. Wolfgang Hartmann, Mann der ersten Stunde, erinnert sich noch an die Anfänge und ist immer noch erstaunt und fasziniert zugleich, welchen enormen Aufschwung der CVJM Grüntal hinlegte, begleitet von sportlichen Erfolgen. So nimmt der Verein heute mit vier Herren-, vier Jungen-, einer Mädchen- und zwei Nachwuchs-Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Vorsitzender Georg Armbruster erinnerte anhand archivierter Erinnerungsstücke an die Vereinsgeschichte. Lobende Worte erhielt der CVJM Grüntal von Freudenstadts Bürgermeisterin Stephanie Hentschel und Ortsvorsteher Willi Armbruster, die der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt waren. Hervorgehoben wurde von den Rednern vor allem das Wirken der Grüntaler "Urgesteine" wie Georg Armbruster und Wolfgang Hartmann, die den Verein mit ihrem persönlichen Engagement zu dem gemacht hätten, was er heute ist, und seinen Namen im Schwarzwald und weit darüber hinaus bekannt gemacht hätten. Mit der Verleihung von Ehrennadeln des Tischtennisverbands Württemberg-Hohenzollern wurden langjährige, sportlich aktive Mitglieder geehrt.

Ausgelassene Stimmung bis in die Nacht hinein