Freudenstadt Mit viel Temperament und großem Spielwitz

Nicht mal zum Fest der Liebe und Freude könne die Mutter Gefühle an den Tag legen. Kurzum: Das will die Mutter so nicht stehenlassen und überwindet sich dazu, den seltsamen Gast einzuladen. Es kommt, wie es in solchen Geschichten kommen muss: Die Anpassungsschwierigkeiten sind zunächst enorm, zu weit sind Werthaltungen und Lebenserfahrungen voneinander entfernt. Es dauert seine Zeit, bis aus dem hässlichen Frosch ein schöner Prinz wird.

Als sich herausstellt, dass Michel ein Computerfachmann ist, der den Boden unter den Füßen verloren hat und auf der Straße gelandet ist, fühlt sich Catherine dazu angestachelt, ihn wieder gesellschaftsfähig zu machen: "Mit mir, Michel, werden Sie ab jetzt in der Realität leben!"

Die radikale Veränderung des Äußeren, ein Training von Bewerbungsgesprächen und die Anpassung des Sprachgebrauchs an die soziale Umgebung sind Mosaiksteine zu seiner Rehabilitierung. Sarah konstatiert das alles mit wechselnden Stimmungen und Verwunderung, setzt aber ebenfalls alles daran, mit ihrer Mutter zusammen Michel wieder gesellschaftsfähig zu machen.

Der Clochard wird wieder gesellschaftsfähig gemacht

Hat Catherine zuvor noch ausgiebig mit ihrer schmerzhaften Erfahrung der Trennung von ihrem Mann gehadert und an ihm kein gutes Haar gelassen ("Männer sind Kinder, die nur wie Erwachsene angezogen sind!"), entwickelt sie nach und nach Zuneigung für Michel, bis sich schließlich nach geraumer Zeit alles zum Guten wendet.

Wie das Trio dieses Gefühlschaos auf der Bühne umsetzt, zeigt große Klasse. Es läuft auf zu großer Form, und insbesondere Marion Kracht kniet sich wie berauscht in die Figur der Catherine hinein.

Ansonsten stimmt alles beim Klein-Ensemble: Perfekte Körpersprache, Gestik und Mimik samt markantem Duktus in allen Stimmungslagen kennzeichnen das schauspielerische Potenzial, insbesondere auch dort, wo die übliche Balance in Feierlaune unter Sekteinfluss mal in Schieflage gerät.

Fazit: Eine Gute-Laune-Aufführung mit Temperament, Spielwitz und einer Portion Sozialkritik.