Freudenstadt Mit Tanz und Akrobatik geht’s ins neue Jahr

Eine Luft wie Champagner

Und auch die Region würdigte Krause in seiner Ansprache. "Wir leben hier in einer Region, in der wir eine fantastische Landschaft haben. Wir haben Luft wie Champagner, wir haben ein Heilklima, und wir haben wunderbare wirtschaftliche Verhältnisse. Wir leben in einer Region, in der andere Urlaub machen."

Krause wies darauf hin, dass sich in Freudenstadt sehr viel tue und sprach die Baustellen an. Doch wenn die Bauarbeiten abgeschlossen seien, sei die Stadt noch prachtvoller, noch schöner, als sie es heute schon sei. "Unsere Innenstadt wird wirklich ein Juwel werden", so Krause.

Der Tourismusdirektor ging auch darauf ein, dass in Freudenstadt die Einwohnerzahl und die Zahl der Arbeitsplätze steige. Im Tourismus merke man derzeit, dass viele Millionen Euro investiert würden in Renovierungen, Erweiterungen und in Neubauten. Das zeige, dass man gute Rahmenbedingungen geschaffen habe, dass die Hoteliers Mut hätten zu investieren. Man könne wirklich von einer "gesunden Lage unseres Tourismus" reden.

Auch gebe es immer wieder neue Attraktionen in Freudenstadt. Als Beispiel nannte Krause das Freibad am Panoramabad. Auch in anderer Richtung sei man nach vorne gekommen, so Krause, und wies auf den Campus Schwarzwald und die Mountainbike-Bundesligastrecke hin, die so gut ankomme, dass man schon für 2020 die verbindliche Zusage für die deutschen Meisterschaften habe.

Das Tanzpaar Sarah Philips und Christian Müller bot beim ersten Programmpunkt des Abends mit seiner Tanzshow einen Augenschmaus für die Besucher und für jeden Tanzbegeisterten. Das schon vielfach ausgezeichnete Tanzpaar, auch bekannt als Finalisten im "Supertalent", zeigte tänzerische Höhepunkte mit vielen akrobatischen Elementen.

Kraftvolle Akrobatik und Lichteffekte prägten die Cube-Manipulation von Andrew Scordilis. Der Artist drehte einen großen Würfel um seinen Körper oder balancierte diesen drehend in der Luft in perfekt abgestimmter Choreografie und zeigte dabei etliche akrobatische Figuren. Der Künstler bot fantastische Bilder in seinem leider nur kurzen Auftritt.

Ein weiterer Höhepunkt im Programm bis kurz vor Mitternacht war Stimmenimitator und Entertainer Jörg Hammerschmidt. Der Künstler hat die Imitation von über 60 Promis aus Showbusiness, Musik und Politik in seinem Repertoire und brachte die Besucher mit seinen Gags und zeitgemäßen Parodien immer wieder zum Lachen. Zu der perfekten Imitation der Stimmen kamen die passende Mimik und Gestik der von Hammerschmidt nachgemachten Originale. Der Künstler brachte bei seiner prächtigen Show unter anderen Udo Lindenberg, Kanzlerin Angela Merkel, Franz Beckenbauer, Bundestrainer Joachim Löw, Heinz Erhardt, Edmund Stoiber, Horst Seehofer, Costa Cordalis und Rudi Carrell in den Kursaal.