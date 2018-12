Freudenstadt Mit neuen Berufen in die Zukunft der Kirche

Der neue Orientierungsrahmen zur Stellenplanung ist ein erstes Resultat des 2015 in der Diözese flächendeckend begonnenen Entwicklungsprozesses "Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten". Der Schwerpunkt der Pastoral verschiebt sich von der "Kirche am Ort" hin zur "Kirche an vielen Orten." Der Orientierungsrahmen bietet Gemeinden und Dekanaten Planungssicherheit beim Einsatz des Personals und ermöglicht es, hauptberufliches Personal dort einzusetzen, wo Zukunftschancen für die Kirche liegen.

Wandel von der Kirche am Ort hin zur Kirche an vielen Orten

Mögliche neue Aufgabenfelder können unter anderem die Jugendarbeit, Quartier- und Dorfentwicklung, die Begleitung von Selbsthilfegruppen oder Gremien, die Vernetzung bestehender Einrichtungen, die Ehrenamtskoordination, soziale Aufgaben, Chorarbeit und musikalische Projekte, Mitarbeit in der Katechese, in der Jugend-, Familien- oder Schulpastoral sowie in der Kinder- und Jugendliturgie sein.

Armin Noppenberger und Achim Wicker sind zuversichtlich, dass das Dekanat durch diese Anpassung für die nahe Zukunft gerüstet ist.