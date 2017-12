Freudenstadt Mit Leidenschaft für die Blasmusik

Die Liebe zur Musik und besonders zur Blasmusik war Triebfeder seiner kulturellen Tätigkeit in verschiedenen Organisationen in der Region. So hat er sich neben seiner politischen Arbeit auch im Süddeutschen Volksmusikerbund für die Belange der Musiker und die Bedeutung der Musik in der Gesellschaft eingesetzt und deren Position in wichtigen Ämtern des Bundes vertreten.

Nach dessen Auflösung wurde er am 16. März 1974 in Altheim zum Vorsitzenden des neu gegründeten Blasmusik-Kreisverbands Freudenstadt gewählt, in dem sich die Musikvereine der ehemaligen Landkreise Horb und Freudenstadt zusammengeschlossen haben. Er habe diese Tätigkeit mit viel Gespür für das Machbare, mit großem persönlichen Einsatz und mit musikalischer Leidenschaft ausgefüllt, teilt der Kreisverband mit. Bosch habe sich immer als Anwalt und Sprecher der Mitgliedsvereine gesehen und eckte deswegen in manchen Verwaltungen und beim eigenen übergeordneten Verband bisweilen an. Er habe seine Ziele zum Wohle des Verbands konsequent verfolgt.

Keine Angst vor Streit