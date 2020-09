Freudenstadt Mit Lebenswillen gegen den Tumor

Marlene Bierwirth, Anfang 20, hielt ihre Erfahrungen in einem Buch mit dem Titel "Meine Medizin seid ihr! Warum man den Krebs nicht allein besiegt" fest. Das Werk ist ein Protokoll ihres Bangens, Hoffens und Leidens über viele Monate hinweg, gleichermaßen ein Dokument für ungebrochenen Lebenswillen und Optimismus.

Und das ist es, was die junge Frau mit ihren offensiven Schritten in die Öffentlichkeit erreichen will: anderen Betroffenen und deren Angehörigen in schweren Zeiten Mut machen. Dazu nutzt sie außer dem Buch ihren Blog und intensiven Austausch über die sozialen Medien.