Freudenstadt Mit Ehrgeiz und Ideenreichtum

Als einen Höhepunkt in Dregers Laufbahn schilderte Alexander Wälde den Bau des Hauses des Handwerks in Freudenstadt, das seinesgleichen im Land suche. Dabei habe es Dreger geschafft, wichtige Partner wie die Innungskrankenkasse mit ins Boot zu holen, um das Projekt zu verwirklichen. "Das Haus des Handwerks ist zu unserer Marke geworden", sagte Alexander Wälde. Für diese Leistung gab es einen Zwischenapplaus der Gäste. Wälde dankte im Namen aller Handwerksbetriebe und Dregers Nachfolger Sebastian Rother. Als Abschiedsgeschenk erhielt der Oldtimer-Liebhaber Dreger ein Gutschein für eine Reise in einem Oldtimer mit seiner Frau und einen Expertenbaukasten für einen VW-Käfer. Blumen gab es für Dregers Ehefrau Annette und seine beiden Töchter.

Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, erinnerte sich an viele gemeinsame Jahre. "Die Kreishandwerkerschaft war neben Frau und Familie deine Welt", hob er hervor. Dreger habe stets viele Themen hinterfragt und alle wichtigen Informationen an seine Innungen weitergegeben. Drei Hauptgeschäftsführer und drei Präsidenten habe Dreger bei der Handwerkskammer in Reutlingen erlebt, dazu sechs Kreishandwerksmeister in Freudenstadt. Es sei nicht immer einfach gewesen, Handwerksmeister für das Ehrenamt zu gewinnen.

Ein Projekt wie das Haus des Handwerks wäre heute wohl wegen der Zentralisierungsgedanken in vielen Bereichen nicht mehr möglich, betonte Herrmann. Er verlieh Siegfried Dreger für seine Verdienste das goldene Ehrenzeichen, die höchste Auszeichnung des Handwerks.

Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald bezeichnete Dregers langjährige Treue zur Kreishandwerkerschaft in der heute schnelllebigen Berufswelt als "alles andere als selbstverständlich. Osswald ging besonders auf das Partnerschaftsprogramm nach der Wende im Kreis Klingenthal ein, als Dreger beim Aufbau der Strukturen im dortigen Handwerk mitgeholfen hatte. Neben dem Haus des Handwerks sei noch ein Platz frei – vielleicht für ein neues Technisches Rathaus, spekulierte Osswald, dann könnten Handwerk und Stadt noch etwas näher zusammenrücken. Für den Ruhestand wünschte der OB viel Freunde mit der neue gewonnenen Zeit und Dregers "vier Mädchen" seine Frau, zwei Töchter und eine kleine Enkelin. Er überreichte ein Buch mit Motorradtouren.

Auch der Präsident der Arbeitsgemeinschaften der Kreishandwerkerschaften in Baden-Württemberg, Wolfgang Gastel, würdigte Dregers Leistungen für das Handwerk mit der goldenen Ehrennadel der Arbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Das Wort ergriff auch Jürgen Petzhold, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Vogtland. "Wir haben viel gelernt, wie wir uns durchsetzen müssen", erinnerte er an die Zeit der Unterstützung durch Siegfried Dreger nach der Wende. "Freudenstadt hat im Vogtland einen positiven Eindruck hinterlassen", hob er hervor.

Der ehemalige Kreishandwerksmeister Werner Würfele weiß noch, dass Siegfried Dreger seine Bewerbung auf den letzten Drücker, eigentlich aber schon fünf Minuten zu spät, bei ihm zu Hause abgab. Die Entscheidung sei dennoch einstimmig für ihn ausgefallen.

"Wenn ich die Dankesworte höre, tut mir das gut", sagte der scheidende Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in seinem Schlusswort. Doch auch er habe zu danken, und zwar für das Vertrauen, das ihm die Kreishandwerkerschaft geschenkt habe. In humorigen Worten schilderte er seine Karriere. Die Berührung mit dem Handwerk habe er schon früh gehabt, als er bei einem Fliesenleger ausgeholfen habe, um sich Geld für das erste Moped und Auto zu verdienen. Seinen ehemaligen und heutigen Angestellten im Büro der Kreishandwerkerschaft dankte Dreger für die gute Zusammenarbeit.

Seine Stelle als Geschäftsführer verglich er mit der Stelle des Landrats. Die gebe es auch nur einmal im Landkreis. "Das macht uns sicherlich nicht einmalig", fügte er hinzu, aber es zeige die Besonderheit der Stelle, die enorme Vielseitigkeit und die täglichen Herausforderungen.

Zum Bau des Hauses des Handwerks erwähnte Dreger, dass man seinerzeit mit Karlheinz Salopiata von der IKK einen Mann gefunden habe, der, ebenso wie die Stadt Freudenstadt, die Gedanken der Kreishandwerkerschaft von Anfang an mitgetragen habe. Dreger dankte vielen weiteren Weggefährten aus seiner Amtszeit, mit denen er zusammengearbeitet hat.

Für Kreishandwerksmeister Alexander Wälde, kündigte er für dessen Friseursalon als Geschenk einen großen Teddybär an, auf dessen T-Shirt "The world’s best Barber" geschrieben steht. "Es war eine Ehre für Sie zu arbeiten", endete Siegfried Dreger und alle Gäste erhoben sich von ihren Plätzen, um mit rhythmischem Klatschen dem ehemaligen Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft zu danken.