Freudenstadt Mit "Corona-Mobil" bald zu Brennpunkten

In Baiersbronn werde in der Tiefgarage der Hausärzte am Spritzenhaus die Abstrichzentrale bleiben, erläutert Kraft. Doch auch in den Praxen würden Abstriche vorgenommen. Dabei sei es wichtig, dass sich die Patienten vorher telefonisch anmelden. Mit Erkältungssymptomen dürften sie nicht in die Praxis kommen. Matthias Kraft versucht in seiner Praxis immer bei zehn bis zwölf Personen hintereinander die Abstriche zu erledigen, denn es seien für das Personal aufwendige Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Dazu gehören Augenbrille, Schutzanzug und Handschuhe eingehalten werden. Aus diesem Grund öffnet der Mediziner seine Praxis für die Abstriche bereits um 6 Uhr. Danach werden die Räume desinfiziert, bevor sie um 9 Uhr wieder geöffnet werden.

Guter Zusammenhalt unter den Ärzten

Man werde wieder mehr Kapazitäten benötigen, denn Lehrer und Beschäftigte in der Kinderpflege dürften sich jetzt zweimal abstreichen lassen. Das seien im Kreis Freudenstadt über 3000, so Kraft. In etwa zwei Wochen soll ein "Corona-Mobil" in Dienst gestellt werden, das dem Katastrophenschutz unterstellt ist und mit dem dann Abstriche an Ausbruchsstellen direkt genommen werden können. Denn je flexibler man aufgestellt sei, desto schlagkräftiger sei man, um das Virus einzudämmen, sagt Matthias Kraft. Er lobt in diesem Zusammenhang den guten Zusammenhalt unter den Ärzten im Landkreis. Für den Freudenstädter Arzt Matthias Kraft ist klar: "Einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten". Deshalb wollten die Ärzte gewappnet sein. Doch das müsse alles auch organisiert werden.

Der Arzt Wolfgang von Meißner von den Hausärzten am Spritzenhaus in Baiersbronn, wo sich in der Tiefgarage eine Abstrich-Zentrale befindet, stellt derzeit wieder ein deutlich höheres Aufkommen an Abstrichen fest. Das liege unter anderem an den Reiserückkehrern und an den Lehrern und Erziehern, die sich jetzt testen lassen. Etwa 100 Personen würden derzeit pro Tag getestet. Man habe die Anmeldung jetzt komplett auf online umgestellt. Alle, die sich anmelden, erhielten einen Rückruf mit einem Termin. Von Meißner verspricht: "Wer sich bis 12 Uhr anmeldet, wird noch an dem Tag abgestrichen."

Labore überlastet

Die Labore seien indessen wieder überlastet so von Meißner. Bei Fällen, die symptomatisch dringend sind, habe man das Ergebnis dennoch am nächsten Tag am Spätnachmittag. Die anderen Patienten würden innerhalb von drei Tagen unterrichtet. Sie könnten sich auch anhand eines QR-Codes jederzeit im Internet informieren, ob ihr Ergebnis vorliegt. Auf jeden Fall müssten alle zuhause bleiben, bis das Ergebnis feststeht.

Derzeit kämen vor allem Rückkehrer aus Serbien, dem Kosovo und Kroatien, die zwar ohne Symptome seien, das Virus aber potenziell verbreiten könnten, weiß der Baiersbronner Mediziner. Solange man die Kontakte der potenziell Infizierten nachvollziehen kann, sei alles noch gut. Probleme bekomme man, wenn jemand nicht weiß, wo er sich infiziert hat.

Matthias Kraft und Wolfgang von Meißner raten allen Bürgen, die Corona-Gefahr nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und sich an das zu halten, was empfohlen wird, zum Beispiel die Abstandsregeln, die Desinfektion der Hände, die Maskenpflicht und die Corona-App. "Dann haben wir alle was davon", betont Kraft. Auch wenn viele Menschen jetzt im Urlaubsmodus seien, Corona mache keinen Urlaub, so der Arzt.

Dem Landratsamt Freudenstadt wurden am Freitag drei Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus gemeldet. Die Gesamtzahl der im Landkreis Freudenstadt seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen erhöht sich dadurch auf insgesamt 609. Die Zahl der aus der Quarantäne Entlassenen beträgt 555, das sind zwei weniger als noch am Vortag, da bei zwei bereits Entlassenen erneut Covid-Symptome auftraten und diese wieder in Quarantäne gesetzt werden mussten. Stand Freitag gab es laut Landratsamt 15 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Quarantäne befinden. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 8,47.