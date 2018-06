Freudenstadt Mit App gegen Lebensmittelverschwendung

Ein Verlustgeschäft für das Hotel könne das Konzept nicht werden, so Hotel-Managerin Carina Geiger. Es generiere eher zusätzliche Einnahmen. Wie viele Portionen in der App angeboten werden, habe das Hotel selbst in der Hand. Außerdem beginnt die Abholzeit der Reste erst nach der regulären Frühstückszeit. So sollen Nahrungsmittel verwertet werden, die noch genießbar sind, aber am nächsten Tag nicht wiederverwendet werden dürfen. An anderen Standorten von Dormero funktioniere das Konzept.