Freudenstadt Mit ansteckender Fröhlichkeit

Freudenstadt. "Lachen ist gesund, und Frieden ist gesund. Millionen Menschen rund um den Globus lachen drei bis vier Minuten an diesem Tag gleichzeitig", heißt es auf dem Flyer, mit dem die Kreisvolkshochschule unter der Überschrift "Weltlachtag 2018 – Weltfrieden durch Lachen" auf den Oberen Marktplatz eingeladen hatte. Der Weltlachtag, der in vielen Ländern der Erde mit verschiedenen Aktionen gefeiert wird, wurde 1998 von dem indischen Arzt Madan Kataria, dem Gründer der weltweiten Lachyoga-Bewegung, ins Leben gerufen. Doch bevor an diesem Tag Punkt 14 Uhr auch in Freudenstadt der gemeinsame dreiminütige Lachmarathon startet, wird erst mal mit Anna Karina Cassinelli Vulcano ein wenig trainiert. Kinder und Erwachsene sind dabei, Menschen verschiedener Nationen – beim Lachen gibt es keine Sprachbarrieren, das wird überall verstanden.

"Ihr lacht heute, ich dachte, da lache ich mal mit", sagt eine Frau und gesellt sich zu der Gruppe, die schließlich auf rund 30 Menschen anwächst. Mit Herzlichkeit begrüßt Anna Karina Cassinelli Vulcano, die aus Uruguay stammt, aber schon seit 20 Jahren in Deutschland lebt, die Teilnehmer.

Dann geht’s los mit den Lachübungen. Sich begrüßen und lächeln und lachen, so tun als ob man ein Selfie macht und lachen... "Einen Meter lachen, wir fangen mit 50 Zentimetern an", sagt Anna Karina Cassinelli Vulcano, spricht von einem Symbol für Frieden, Brüderlichkeit, Freundschaft, Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Sie lacht so leicht, dass alle mitlachen. Und außerdem: Es ist sowieso beinahe unmöglich, nicht zu lachen, umgeben von lauter Menschen, die grundlos lachen.