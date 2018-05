Freudenstadt Meisterschaft: 1900 Hip-Hop-Tänzer geben alles

Man muss dabei gewesen sein, um diese besondere Stimmung erlebt zu haben. In der Stadionhalle steppte der Bär. Rund 1900 Tänzer brachten an zwei Tagen die Halle zum Beben. Damit die Fans und Zuschauer das sportliche Geschehen als besonderes Ambiente erleben konnten, hatte im Vorfeld für die rund 30 Helfer vom Tanzzentrum Hermann ab Mittwoch viel Arbeit angestanden. So musste das Dach abgedunkelt werden, damit die zwei großen Video-Bildschirme und die einzelnen Lichteffekte gut wirken konnten.

Schon vor zwei Monaten war die Süddeutsche DAT von Seiten der Sportler und der Zuschauer ausverkauft. "Wir hatten deutlich mehr Anfragen, die wir aber nicht mehr annehmen konnten", so Claudia Hermann. Mehr sei einfach von der Größe der Stadionhalle nicht gegangen. Und auch für den Tourismus bringt das Tanzevent so seine Vorteile. Freudenstadt war praktisch ausgebucht, da viele Gruppen frühzeitig anreisten und auch in der Stadt übernachteten.

Eine große Zahl von Bussen rund um die Stadionhalle belegte dem Passanten: Hier ist was los. Rund 80 Tanzschulen und 40 Vereine kämpften zwei Tage lang um die Titel. Schließlich qualifizierten sich die besten Formationen und Tänzer für die Deutschen Meisterschaften im Juni in Mannheim. Und so wurde in das Drei-Minuten-Programm für jeden Auftritt alles hineingepackt, was die Jury zu einem positiven Ergebnis bringen sollte.