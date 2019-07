Freudenstadt Mehrere Einsätze beim Stadtfest

Kurz nach 1 Uhr kam es auf dem Festplatz zu einem Streit, bei dem ein 18-Jähriger von mehreren Personen angegriffen und verletzt wurde. Der junge Mann konnte mit einer Schnittverletzung flüchten.

Was sich genau ereignet hat, versucht nun das Polizeirevier Freudenstadt zu klären. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07441/5360 entgegengenommen.

Gegen 2 Uhr griffen die Beamten am Treppenaufgang des Stadthauses am Marktplatz in eine Schlägerei ein. Daraufhin wurden sie selbst von mehreren Beteiligten angegangen.