Freudenstadt Mehr Platz für neue Hilfsangebote

Freudenstadt. Endlich alles an einem Platz – so könnte man die Vorteile des neuen Standorts der Malteser in Freudenstadt zusammenfassen. Der Einzugstermin musste einige Male verschoben werden. Seit 1. November sind die Malteser nun in dem Neubau in der Robert-Bosch-Straße zu finden. Eine Einweihungsfeier ist im kommenden Frühjahr geolant. Derzeit ist man noch an einigen Stellen am Werkeln.

Isolde Eppler, Kreisbeauftragte der Malteser für den Kreis Freudenstadt, und Diana Schmidt, Leiterin des Malteser Kinder- und Jugendhospizdienstes, freuen sich, nun einen einheitlichen Dienst an einem Platz zu haben. Am früheren Standort an der Lange Straße sei das nicht möglich gewesen. "Wir sind aus allen Nähten geplatzt", sagt Eppler. Die Rettungswagen hätten draußen auf der Straße stehen müssen. Außerdem sei kein ausreichend großer Schulungsraum vorhanden gewesen.

Seit 2006 in Freudenstadt aktiv