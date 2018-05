Freudenstadt Mehr Medizinersollen in die Provinz

Kreis Freudenstadt/Baiersbronn. In Sachen medizinische Versorgung im ländlichen Raum hakt die SPD im Kreis Freudenstadt nach. In einem Schreiben an Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, will der Kreisverband noch einmal auf die Wichtigkeit dieses Themas hinweisen.