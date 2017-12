Freudenstadt Mc Donald’s: 25-jährige Erfolgsgeschichte

1,4 Millionen Mark musste die Familie in den Ausbau des Restaurants investieren. Das Gebäude und das Grundstück sind im Eigentum von Mc Donald’s. Nach der Eröffnung habe man im ersten Monat 89 000 Gäste im neuen Restaurant gezählt, erinnert sich Stefan Hettich. Der Rückstau der Fahrzeuge habe bis in die Bacherkreuzung gereicht. Kein Wunder, denn die nächst gelegenen Mc Donald’s-Restaurants waren damals in Pforzheim, Baden-Baden und Offenburg. Mit 50 Mitarbeitern begannen Stefan und Marianne Hettich in Freudenstadt. Heute sind es 180 an vier Standorten. Die Verwaltung erfolgt zentral von Freudenstadt aus. Zehn junge Menschen werden ausgebildet.

Sohn Alexander Hettich war zehn Jahre alt, als er mit seinen Eltern nach Freudenstadt kam. Er legte das Abitur am Kepler-Gymnasium ab, leistete Zivildienst beim Roten Kreuz in Freudenstadt und studierte Betriebswirtschaft, unter anderem in Sydney. Drei Jahre arbeitete er bei einem Tochterunternehmen von Bertelsmann, bis er nach einem Eignungsprozess bei Mc Donald’s im Jahr 2009 ins elterliche Geschäft einsteigen konnte. Bereits 1998 übernahmen Stefan und Marianne Hettich das Restaurant in Nagold, im Jahr 2000 wurde der Standort Horb neu eröffnet und 2009 wurde das Restaurant in Calw gekauft, das 2012 von Alexander Hettich übernommen wurde. Am 1. Juli 2015 übernahm Alexander Hettich die restlichen drei Restaurants; Stefan und Marianne Hettich setzten sich zur Ruhe, stehen aber dem Sohn stets mit ihrer Erfahrung zur Seite. Vor der Zukunft hat Alexander Hettich keine Angst, auch wenn an der Stuttgarter Straße mit Burger-King Konkurrenz nach Freudenstadt kommt. Erst im August wurde Mc Donald’s Freudenstadt umgebaut und auf den neuesten technischen Stand gebracht. So kann man heute seine Burger an einem Touch-Screen zusammenstellen, die dann ohne Ausnahme frisch produziert werden. Wer möchte, kann sich auch das Essen bringen lassen.

Schöne und schwierige Jahre

Alexander Hettich ist bei Mc Donald’s im Franchise-Leadership-Council vertreten, das ist ein zwölfköpfiges Gremium, das alle Franchisenehmer in Deutschland vertritt.

Die Familie Hettich kann auf zahlreiche treue Mitarbeiter bauen. Acht sind über 20 Jahre, 17 über 15 Jahre und 19 über zehn Jahre dabei. "Wir haben schöne und auch schwierige Jahre durchgemacht", sagen Stefan und Marianne Hettich. Sie sind froh, dass die Nachfolge geregelt ist. "Alexander hat Ketchup im Blut", weiß Stefan Hettich. Und die dritte Generation wächst bereits mit Mc Donald’s auf. Der dreijährige Sohn von Alexander Hettich begleitet ihn bereits oft bei den Besuchen in seinen Restaurants.