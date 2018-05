Freudenstadt Matjes und Seemannsgarn

Die Besucher erwartet wieder Markt-Atmosphäre mit den Marktschreiern, die ihre Angebote auf humorvolle Art an die Frau und den Mann bringen wollen. Wurst-Herby, Käse-Rudi, Blumen-Rudi, Knabber-Paul, Bananen-Fred, Fischspezialist Aal-Hinnerk oder der italienische Nudelexperte Nudel-Kiri – alle sind in Freudenstadt bereits bekannt. Vieles, was sie erzählen, ist zwar nur Seemannsgarn, aber zum Lachen ist es allemal.

Die Marktleute lassen die Kunden von ihrer Ware auch immer mal wieder probieren. Zum Fischmarkt gehört auch ein großes Angebot an Gewürzen, Neuheiten aller Art, Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukte und vieles mehr an weiteren Marktständen.

Der "Biergarten unter dem Leuchtturm" lädt zur Einkehr ein. Geöffnet ist der Markt am Donnerstag, 31. Mai, von 11 bis 21 Uhr, am Freitag, 1., und Samstag, 2. Juni, jeweils von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, 3. Juni, von 11 bis 20 Uhr.