Freudenstadt Maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen

Personalleiterin Stephanie Rauch würdigte insbesondere die herausragende Treue und Verbundenheit der Jubilare zum Unternehmen Schmid. "Durch Ihr langjähriges Engagement haben Sie alle das Unternehmen maßgeblich mitgestaltet und haben mit Ihrem Erfahrungs- und Wissensschatz entscheidend zu dessen Erfolg und Entwicklung beigetragen", hob sie hervor.

Der Finanzchef Ulrich Wein entführte in seiner Ansprache in die Zeit der Eintrittsjahre der Jubilare und verdeutlichte, welch große Bedeutung die Jubilare für die Firma und den gemeinsamen Erfolg haben. Wein lobte auch die Anpassungsfähigkeit und Treue der Jubilare, da sich ständig ändernde Anforderungen und Arbeitsbedingungen sowie ein weltweit rasant voranschreitender Technologiewandel Mitarbeitern moderner Unternehmen einiges abverlangten. Besonders wurden traditionell die Mitarbeiter mit 25 und 45 Jahren Betriebszugehörigkeit geehrt. In einer persönlichen Laudatio würdigte Abteilungsleiter Jürgen Haungs die Karriere und die Leistungen von Stefan Rapp mit 25 Jahren Betriebszugehörigkeit. Marcel Otremba, Leiter des Kundenservice, drückte in persönlichen Worten seine Anerkennung für die Erfolge und die Loyalität von Wolfgang Windecker aus, der seit 45 Jahren bei Schmid arbeitet. Die Redner ließen zahlreiche Erinnerungen wach werden und zeichneten ein beeindruckendes Bild der Verdienste der Jubilare.

Auch Oberbürgermeister gratuliert den Jubilaren