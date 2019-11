Freudenstadt Martin-Luther-Straße vor Weihnachten fertig?

Axel Reich (CDU) fragte in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt (AIU) nach, wann die Straße und die Gehwege fertig werden. "Die Witterung schränkt uns noch nicht ein", sagte Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Man habe jetzt den vorderen Teil der Straße vom Marktplatz bis zur Einmündung der Kaufhausstraße asphaltiert, um die Kreuzung und die Zufahrt zum Parkplatz am Schickhardt-Bau bald wieder freigeben zu können, erläuterte er. Normalerweise sei es zwar besser, eine Straße in einem Zug zu asphaltieren, doch in diesem Fall habe man in Kauf genommen, dass am Anschluss eine Fuge entsteht. Der Fußgängerüberweg über die Straße solle in Kürze wieder freigegeben werden.

Personal aufgestockt