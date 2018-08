Freudenstadt Marktplatz-Sanierung: Bald wieder freie Fahrt

Auf der Stuttgarter Straße wird indessen kräftig weiter gebuddelt. Rudolf Müller geht davon aus, dass die Leitungs- und Belagsarbeiten auf der einen Seite bis Ende Oktober bis zur Einmündung der Bahnhofstraße fertig werden. Dann wird der Verkehr stadteinwärts auf die neue Fahrbahn gelegt, damit die Arbeiten auf der anderen Seite fortgesetzt werden können. Die Straße bleibt nur stadteinwärts befahrbar.

Keller erschweren die Bauarbeiten

Dass es zurzeit so aussieht, als gingen die Arbeiten auf der Stuttgarter Straße nicht so richtig voran, liegt laut Müller an den Leitungsarbeiten. Die Gasleitung werde erneuert, was anfänglich nicht geplant gewesen sei. Außerdem würden Breitband- und Stromkabel sowie Strippen für die neue Straßenbeleuchtung eingezogen. Auf der anderen Straßenseite sei dies dann nicht mehr notwendig, versichert Müller. Ein weiteres Hindernis, das die Straßenbauarbeiten erschwert, sind die teilweise in den Straßenraum ragenden Keller der Gebäude. An jedem zweiten Haus müssten diese Räume zurückgebaut und verfüllt werden, erläutert Müller. Dass da bisher noch kein Auto eingebrochen ist, grenzt an ein Wunder", sagt der Amtsleiter.

Ob die Stuttgarter Straße bis zur Bahnhofstraße planmäßig bis Ende des Jahres wieder in beide Richtungen befahrbar sein wird, hänge von der Witterung und weiteren Unwägbarkeiten ab. Rudolf Müller hat jedoch weiterhin diese Zielsetzung. Die Gehwege würden wohl wegen der umfangreichen Belagsarbeiten bis zum Jahresende nicht fertig, gibt er zu.

Ab nächster Woche werde sich durch die Freigabe der beiden Fahrtrichtungen auf dem Marktplatz und durch das kostenlose Parken für eine Stunde, das die Stadt bis zum Jahresende eingeführt hat, die Situation des Einzelhandels auch wieder etwas verbessern, ist Rudolf Müller sicher.