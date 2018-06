Freudenstadt Marktplatz: Baustelle liegt hinter Zeitplan

"Wir sind schon relativ weit", sagt Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Doch nicht so weit wie geplant. Zurzeit wird noch kräftig an dem roten Plattenbelag für die Gehwege gearbeitet. Bis Ende nächster Woche soll die Murgtalstraße wieder geöffnet werden, die Straßenmarkierungen sind schon angebracht. Auch bei der neuen Fußgänger-Drückerampel beim Polizeirevier "sind wir in den letzten Zügen", so Müller.

Die Bauarbeiten in der Murgtalstraße haben sich verzögert, weil der gesamte Straßenunterbau erneuert werden musste. Das sei so nicht geplant und auch nicht vorhersehbar gewesen, erläutert Müller. Es fehlt aber noch der Lückenschluss von der Einmündung der Murgtalstraße bis zum Technischen Rathaus. An dieser Stelle muss noch der alte Straßenbelag abgefräst werden, erläutert Müller. Dann wird vom Ende der Loßburger Straße bis zur Einmündung der Murgtalstraße die neue Straßendecke eingebaut. Parallel werden noch die Fundamente für die Ampeln gegossen. Denn die gesamte Ampelanlage in der Innenstadt wird erneuert und auf die Ampelschaltung der Kreuzung Ringstraße abgestimmt. Den Gästen, die über den Marktplatz schlendern, bleiben die Bauarbeiten über den gesamten Sommer erhalten.

In der Stuttgarter Straße gibt es für die Bauarbeiter einige Unwägbarkeiten. Hohlräume könnten ihnen das Leben schwer machen. Es sind Relikte aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. An einigen Gebäuden, beispielsweise dem Amtsgericht, der evangelisch-methodistischen Kirche oder dem Gebäude der Stadtwerke, gibt es Keller, die über die Gebäudekanten in den Straßenraum ragen. "Wir hoffen, dass die so tief liegen, damit wir problemlos drüberkommen, erläutert Rudolf Müller. In der Stuttgarter Straße werden teilweise Gas- und Wasserleitungen erneuert sowie Kanalschächte saniert.