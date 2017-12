Freudenstadt Marktbeschicker sind wie eine Familie

Freudenstadt. Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr. Noch ist noch nicht so viel los auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Oberen Marktplatz. Erste längere Schlangen bilden sich an den Glühweinständen und an der Hütte einer lokalen Bäckerei, doch auch Spezialitäten von anderswo – in diesem Fall Käse vom Vorarlberger Senner – werden gerne probiert. Als die nächste kalte Windböe um die Ecke pfeift, wächst auch prompt das Interesse an Winterfleecemützen, die an einem Stand angeboten werden.

"Selbstverständlich gibt es noch Lose für die Tombola", heißt es von der kleinen Bühne. Das nehmen einige zum Anlass, sich schnell an der Losbude anzustellen. Einkaufsgutscheine, ein Jahr kostenloser Strom oder gleich das schicke rote Auto, das da über dem Marktplatz thront – das hätte schon was. Das Kinderkarussell startet auch mit nur einem Kind an Bord, nebenan sind bunte Luftballons zu haben. Eingekauft werden nicht nur Weihnachtsgeschenke, sondern auch Nützliches für den Haushalt, zum Beispiel Besen. Und um die grauen, streugutverklebten Schneehaufen an den Rändern etwas ansehlicher zu gestalten, wurden spaßeshalber einige Tannenzweige darauf drapiert.

Die Marktbeschicker ziehen eine gemischte Bilanz: Am Stand von Gertrud Morlok aus Freudenstadt gibt es selbst gemachte Karten und Gestecke. Heute sitzt ihre Tochter Carmella in der Hütte. Sie waren zum ersten Mal beim Weihnachtsmarkt dabei und nur Montag und Dienstag als Gastaussteller vor Ort. Verkauft hätten sie zwar eher wenig, dennoch würden sie es wieder machen. "Montag und Dienstag sind nun einmal eher ›schwache‹ Tage. Aber es riecht gut, es schmeckt gut, man hat Musik, und wir haben viele nette Leute kennengelernt", sagt Carmella Morlok fröhlich.