1 Der Verein Freudenstadt-Marketing sucht noch weitere Darsteller für seine Kampagne. Foto: Freudenstadt-Marketing

Ein neues Gutscheinsystem will Freudenstadt-Marketing ab Herbst einführen. Dabei handelt es sich laut Pressemitteilung um eine digitale und einfach aufladbare Guthabenkarte zum Schenken und Einkaufen in Freudenstadt.

Freudenstadt - Das bereits in vielen Städten bewährte "Stadtguthaben"-System habe der Verein unter den Kriterien Kosten, Nutzen, Praktikabilität und Kompatibilität ausgewählt, heißt es weiter. Es soll im Oktober unter dem Namen "Freudehaben" eingeführt werden. Demnächst laufen alle Vorbereitungen wie Ausbau und Schulung der teilnehmenden Akzeptanzstellen sowie eine Werbekampagne zur Information über die Nutzung und die Möglichkeiten des Guthaben-Systems.

Aktuell werden Hauptdarsteller in Freudenstadt gesucht, die mit ihrem Talent als Entertainer und kreative Akteure an der Seite von bekannten Schauspielern bei den Fotoshootings und Videodrehs als Gesichter der Kampagne mitmachen möchten, so der Verein. Bewerben können sich alle, die sich besonders mit Freudenstadt verbunden fühlen. Vor allem Mitarbeiter in Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie oder Handwerk können sich bei Freudenstadt-Marketing in der Reichsstraße 33 bis Mittwoch, 18. August, bewerben.