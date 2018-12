Freudenstadt Mannschaft der Vesperkirche steht

Angeboten werden täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr ein vegetarisches Gericht, das von der Erlacher Höhe zubereitet wird, und ein Fleischgericht, das die Klinik Hohenfreudenstadt liefert. An zwei Tagen wirken Jugendliche und eine Schulklasse mit. An drei Tagen finde ein Kulturprogramm statt, erläuterte Trick. An zwei Tagen werde zudem eine ärztliche Erstberatung angeboten. Für gehbehinderte Menschen bietet das Deutsche Rote Kreuz einen Fahrdienst an. An drei Tagen gibt es Friseurtermine. Ein ökumenischer Gottesdienst findet am Sonntag, 27. Januar, ab 10 Uhr in der Taborkirche statt.