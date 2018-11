Freudenstadt Mann muss heftige Schläge einstecken

Am ersten Verhandlungstag war der Geschädigte als Zeuge geladen und sagte aus, dass ihn seine Ex-Freundin in der Tatnacht um 4 Uhr angerufen habe, damit er sie abholt. Der als Fitnesstrainer arbeitende Mann vermutete, dass ihn zwei Personen verletzt hatten. Er versuchte, bei Nachbarn Hilfe zu holen und versteckte sich vor den Angreifern. Der Geschädigte gab auch an, dass seine Ex-Freundin bei der Trennung von ihm stark von ihrer Familie beeinflusst worden sei.