Freudenstadt Malteser feiern ihr neues Gebäude

Bürgermeisterin Stephanie Hentschel überbrachte die Grüße der Stadt Freudenstadt. Sie ging darauf ein, dass die Malteser in den letzten zwölf Jahren zu einer tragenden Säule für eine große Bandbreite an Leistungen und Diensten geworden seien. Sie dankte seitens der Stadt für rund 2300 Einsätze pro Jahr und würdigte die wertvollen Angebote, auch durch den Einsatz der Hundestaffel. Auch der Kinder- und Jugendhospizdienst hat in dem neuen Gebäude ausreichend Platz und somit eine solide Basis für seine Arbeit gefunden.

Landtagsabgeordneter Timm Kern (FDP) verwies in seinem Grußwort auf den hohen Anteil der ehrenamtlich Engagierten. Fast jeder Zweite übe ein Ehrenamt aus und beeinflusse damit positiv das gesellschaftliche Klima. Die Maltester seien ein Glücksfall für die rund 120.000 Menschen im Landkreis, die nun hervorragende Räumlichkeiten bezogen hätten. Kurt Deckelnick, Präsident des DRK-Kreisverbands Freudenstadt, überreichte den Maltesern eine Spende in Höhe von 1000 Euro für den Kinder- und Jugendhospizdienst. Gleichzeitig konnte dessen Leiterin, Diana Schmidt, vom Lions Club eine Spende von 6000 Euro in Empfang nehmen. Benjamin König übergab den Spendenscheck. Von der Kostenträgerseite grüßte die stellvertretende Geschäftsführerin Evelyn Scheib. Sie sieht in dem Umzug der Malteser von der Lange Straße in das neue Zentrum eine Einsatzzeitverkürzung und bessere Arbeitsbedingungen.

Christliche Nächstenliebe ist der Grundsatz der Malteser. "Der neue Standort ist sehr gut gewählt", so Karl-Eugen Erbgraf zu Neipperg, Diözesanleiter des Malteser- Hilfsdienstes. Sein Dank galt den Architekten, die gute Qualität abgeliefert hätten und dem Kostenträger AOK für die finanzielle Unterstützung.

Großer Schlüssel aus Hefeteig

Architekt Egon Bermayer, von ARP-Architekten Stuttgart, gab "sein Kind" ab und überreichte an Isolde Eppler einen aus Hefeteig gebackenen Schlüssel, womit symbolisch die Übergabe des neuen Domizils an die Malteser erfolgte. Bezogen wurde das Gebäude schon Anfang des Jahres. In der Zeit von Oktober 2016 bis Ende 2017 wurde es errichtet.

Bevor die Gäste gemeinsam feierten und Gelegenheiten zu einem Rundgang hatten, segnete Pfarrer Anton Romer das Gebäude, Mitarbeiter und Fahrzeuge.