Freudenstadt Malerei und Baukunst in "Waldlust"

Für die Ausstellung suchte Siegfried Schmidt Hotelzimmer im ersten Obergeschoss aus. Sie befinden sich in dem im Jugendstil erbauten und 1903 eingeweihten Nordtrakt. Um den Räumen ihr ursprünglich bauliches Aussehen zurück zu geben, wurden alte Türöffnungen freigelegt, Teppichböden, Kunststoffleisten, Gardinenhalter, Wandschalungen aus Gipskartonplatten und Rauhfasertapeten entfernt und, wie Schmidt sagt, "verunstaltende, verunglückt wirkende Modernisierungen" zurückgebaut.

"Die Räume sollen den Grundcharakter des Gebäudes widerspiegeln", erklärt Schmidt, der anhand alter Tapeten- und Farbreste die neuen, mineralisch basierten Wandfarben für drei der Ausstellungsräume ausgesucht hat: Chrom-Grün, Englischrot und Berliner Blau – allesamt Farben aus der Gründer- und Jugendstilepoche, mit einem Goldstreifen als Abschluss.

Unter den alten Teppichböden kamen hochwertige Hartholz-Dielenböden aus nordamerikanischer Lärche zum Vorschein, die die Zeit unbeschadet überstanden haben. Die Sanierung der Räume habe auch der Bausubstanz gut getan, weiß Schmidt. Denn die aufgesetzten Wandschalungen aus Gipskartonplatten und Holzkarton-Werkstoffen, Gipsfüllungen sowie Dispersionsfarbe hätten erheblich zur Schimmelbildung beigetragen. "Jetzt können die Räume wieder atmen", freut er sich.

In diesen drei Räumen hängen jetzt Bilder des Kunstmalers Herbert P. Freudenreich, der aus Schlesien stammte, später Mitbegründer des Volksbildungswerks Schramberg war und seit 1954 in Alpirsbach wohnte. Die Ausstellung zeigt seine künstlerische Schaffenskraft – von gegenständlichen Kunstwerken bis zu expressiver und gegenstandsloser Malerei, teils in kräftigen Farben.

Im Dienerzimmer geht es um die Blütezeit des ehemaligen Grandhotels

Auch eine Staffelei mit Pinseln und Farben ist zu sehen, ganz so, als hätte der Künstler eben erst sein Atelier verlassen. In einem weiteren Raum hängen weitere Bilder mit ganz anderen Motiven und Farben. Sie stammen von dem Freudenstädter Künstler Konny P. Müller.

Auch das ehemalige Dienerzimmer mit seinen holzverzierten Türfassungen in der Originalfarbe Umbra sowie einem kunstvoll gestalteten Fenster wurde wieder in die Jugendstil-Epoche zurück geführt und für die Ausstellung mit zahlreichen historischen Fotos, Plänen und Zeichnungen ausgestattet, die von den Gründerjahren und der Blütezeit des Grandhotels Waldlust erzählen.

In einem anderen Raum zeigt eine kleine Bauausstellung Exponate aus den baugeschichtlichen Anfängen der "Waldlust". Darunter sind aufwendig hergestellte und mit floralen Motiven verzierte Jugendstilfenster sowie große, mit Bleiglas in Facettenschliff versehene Wölbungsfenster, die einst die Rundbögen der portalartigen Durchgänge in der "Waldlust" schmückten.

Mit dieser kleinen Galerie wolle man Menschen zusammen bringen – diejenigen, die ihre Kunst anderen zeigen wollen, und andere, die sich diese Werke ansehen möchten, erklären die Organisatoren bei der Eröffnung. Gleichzeitig werde dem Hotel wieder neues Leben eingehaucht und die Besucher sollten sehen, welche bauliche Raffinesse in der "Waldlust" steckt.

Angedacht sei, dieses Konzept noch zu erweitern, beispielsweise indem man künftig auch Fotografen Räume zur Verfügung stellt. Visionen für das Hotel zu haben, zeichne die Mitglieder des Vereins Denkmalfreunde Waldlust aus, so Herbert Türk und Siegfried Schmidt. Sie freuen sich, dass eine Gemeinschaft entstanden ist, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, nämlich das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten und für die Nachwelt zu sichern.

Auch das jüngste Projekt, die Galerie in der "Waldlust", sei gut gelungen und könne sich sehen lassen, sind beide überzeugt. Wann sie Ausstellung und Räume für Besucher öffnen dürfen, wissen beide allerdings nicht. Sie hoffen jedoch, dass sie in die "Waldlust" bald wieder zu den vielfältigen Veranstaltungen, die in diesem Jahr alle ausfallen mussten, einladen können.