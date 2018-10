Freudenstadt Mahnwache für die Seenotrettung Geflüchteter

Als Konsequenz seien die Teilnehmer der Mahnwache auf den Freudenstädter Marktplatz gekommen, um ihre Stimme zu erheben, betonte Vogel. Sie wüssten sich vereint mit vielen Tausenden, die an diesem Tag in verschiedenen europäischen Städten auf die Straße gingen, um sich für die zivile Seenotrettung einzusetzen. Von wiederholtem Applaus unterbrochen, rief Jan Vogel den Teilnehmern der Mahnwache zu: "Wir rufen die Staaten Europas dazu auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, die es allen zivilen Seenotrettungsschiffen erlauben, ihren lebensrettenden Einsatz so schnell wie möglich fortzusetzen. Wir fordern die unverzügliche Bereitstellung einer neuen Flagge für die ›Aquarius‹ durch die europäischen Staaten."

Jan Vogel nannte auch die traurige Zahl von 1586 im Mittelmeer Ertrunkenen allein in diesem Jahr. Ein aus dem Hintergrund durch Passanten formulierter Kommentar wie "gut so, die sollen alle verrecken", stieß auf großes Entsetzen. "Wir wissen ja eigentlich, dass es diese Meinung leider gibt, dennoch läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich so etwas höre", bemerkte Stadträtin Elisabeth Gebele. Andere meinten auch, dass man nur so denken könne, wenn man persönlich nicht betroffen ist und niemanden kennt, der so etwas erlebt hat.

Pfarrer Stefan Itzek aus Kniebis begleitete mit seiner Gitarre die Veranstaltung mit drei Liedbeiträgen und Gesang. Ein Lied hatte er extra textlich auf das Thema zugeschnitten. Es gelang ihm sogar, mit den Teilnehmern einen kleinen Kanon zu singen. Das Mitgefühl der Teilnehmer für die betroffenen Flüchtlinge und deren Angehörige kam durch die Konzentration der Teilnehmer, die eingelegte Schweigeminute für die Ertrunkenen und durch den wiederholten Beifall beim Schlussteil zum Ausdruck. Spontan ergab sich ein "Kreis der Solidarität", in dem sich alle an den Händen hielten und gemeinsam "We shall overcome" sangen.

Weitere Informationen: https://seebruecke.org; https://sosmediterranee.de; https://freundeskreis-asyl-fds.de