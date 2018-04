Freudenstadt/Loßburg Räumungsklage gegen "Hundestreit"-Rentner

Die Gemeinde hat das Mietverhältnis Ende Juni vergangenen Jahres zum 30. September gekündigt. Bereits seit Jahren, so war von der Verwaltung zu erfahren, habe der Senior keine Wasser- und Abwassergebühren, Grund- und Hundesteuer bezahlt. Immer wieder habe man das Gespräch mit dem Mann gesucht und ihm zugesichert, dass er weiterhin in der alten Apotheke wohnen kann – wenn er denn, wie andere Mieter auch, Gebühren und Steuern bezahle. Das sei aber nicht geschehen.

Der Rentner hält die Kündigung für unwirksam, wie er bei der Gerichtsverhandlung sagte, weil schon das Versteigerungsverfahren unzulässig gewesen sei. Richterin Anne Rückert betonte allerdings, dass der Übergang des Anwesens ins Eigentum der Gemeinde rechtskräftig gewesen sei: "Daran gibt es nichts zu rütteln." Sie verwahre sich dagegen, dass dies kein verfassungsgemäßes Gerichtsverfahren sei, entgegnete Rückert auf weitere Fundamentalkritik des Rentners und seines rechtlichen Vertreters. Was Claus Plantiko aber nicht von seiner Meinung abbrachte. Er sah eine "Vermischung von Exekutive und Legislative" in Baden-Württemberg und beharrte auf seinem Standpunkt: "Die Wirklichkeit entspricht nicht dem Recht."

Der Loßburger Rentner hatte zu dem Gerichtstermin eine schriftliche Erklärung mit dem Titel "50 Jahre Täuschung – Lug – Betrug der Gemeinde Loßburg" mitgebracht, die in dem Verfahren allerdings keine Rolle spielte. Seine Auseinandersetzungen mit der Gemeinde füllen, wie er sagte, bei ihm Zuhause mittlerweile etwa 80 bis 100 Ordner.