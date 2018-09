Freudenstadt Lieblingsplätzchen für Jugendseelsorgerin

Im Jugendreferat wird sie jetzt mit 75 Prozent in der Jugendarbeit und Jugendseelsorge tätig sein. Zu 25 Prozent unterrichtet sie katholische Religion am Technischen Gymnasium in Freudenstadt. Die Jugendlichen des Dekanats wollen Majella Vater mit einem Jugendgottesdienst am Freitag, 12. Oktober, in der Auferstehung-Christi- Kirche auf dem Horber Hohenberg begrüßen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Sei willkommen".