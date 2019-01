Freudenstadt Leichte Muse zum Einstieg in Alltag

Das Salonorchester Baden-Baden bringt seit über 30 Jahren sein Publikum mit unterhaltenden Rhythmen in Schwung und lässt es in unsterblichen Melodien aus dem Sektor der sogenannten ernsten Musik schwelgen. Die Truppe aus dem Stehgeiger Harald Paul, der Violinistin Lucy Jeal, Ewald Adam an der Viola, Sasha Somow am Cello und Kontrabassist Wolfgang Güttler weiß sich in guter Gemeinschaft mit dem Klarinettisten Anton Hollich, Andreas Nebel am Akkordeon und Francois Killian am Piano.