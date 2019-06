Freudenstadt Lehrer üben Unterricht im Nationalpark

"Eine Spur wilder auf jeden Fall, aber gerade deshalb sehr eindrücklich und spannend", lobte Umweltstaatssekretär Andre Baumann das Projekt. Gemeinsam mit Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultusministerium, machte er sich einen persönlichen Eindruck von der Wildnisbildung im Nationalpark Schwarzwald.

"Der Nationalpark ist ein guter Ort, um Lehrkräften Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht draußen in der Natur umgesetzt werden kann", sagte Volker Schebesta. An dem Freitag endete die Praxiswoche der Lehramtsanwärter vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Grundschullehrkräfte aus Freudenstadt im Nationalpark.

"Diese Kooperation gibt es jetzt schon im fünften Jahr, ein Mal pro Jahr bieten wir diese Praxiswoche an", erklärt Sebastian Schwab, Leiter der Wildnisbildung im Nationalpark. "Die Wertschätzung der Natur und die Bedeutsamkeit eines achtsamen Umgangs mit ihr ist wohl eine der wichtigsten Botschaften, die wir in unserer Ausbildung zukünftigen Lehrern mit in ihre persönliche und berufliche Zukunft geben können", ergänzte Susanne Wolf, Fachleiterin beim Seminar in Freudenstadt die Bedeutung der Praxiswoche. Die Teilnehmer konnten tief eintauchen in die wilde Natur des Schutzgebiets – und jede Menge Ideen und Konzepte für Unterricht im Freien mit an ihre Grundschulen nehmen. "Vieles davon funktioniert genauso auch im Stadtwald Freudenstadt", betonte Schwab. "So können die Schüler Themen wie biologische Vielfalt ganz anders erleben und verstehen als aus dem Lehrbuch", hob Staatssekretär Baumann hervor.