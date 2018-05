Freudenstadt Gebäude gegenüber Kurhaus wird abgerissen

Freudenstadt - Was mit dem Wohnhaus an der Ecke Lauterbadstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Freudenstadt passiert, wollte Stadträtin Regine Haug (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Freudenstadt wissen. Das Haus stehe wohl leer, meinte sie.