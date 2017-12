Freudenstadt Lebenssituation langfristig ändern

Gerhard Goebel, als langjähriger Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Roseneck ebenso praktisch wie durch seine Forschungen mit dem Thema "Chronischer Tinnitus" befasst, steht derzeit im Neurozentrum Prien Patienten für die ambulante Untersuchung und Therapie von Tinnitus und Hyperakusis zur Verfügung.

Als Tinnitus, so Goebel, bezeichnet man unterschiedliche Hörempfindungen, die eins gemeinsam haben: Menschen hören Geräusche im Ohr oder im Kopf, die in der Regel nur von Betroffenen selbst wahrgenommen werden können. In Deutschland leben gegenwärtig etwa vier Prozent der Menschen mit einem chronischen Ohrgeräusch. Der Referent betonte, dass Tinnitus und Hyperakusis (Geräuschüberempfindlichkeit) ein Symptom sind und damit auf Störungen in anderen Organen, die sich auf das Hörsystem auswirken können, hinweisen.

Referent hält angemessene Hörgeräteversorgung für unverzichtbar