Freudenstadt Lebensrettende Informationen im Kühlschrank

Bei der Bürgermesse am Sonntag, 6. Mai, stellt der Stadt-Seniorenrat an seinem Stand im großen Kursaal die Notfalldose, beziehungsweise Rotkreuzdose vor. In der etwa zehn Zentimeter hohen Dose sind alle wichtigen Daten für die Helfer greifbar: Blutgruppe, Medikamente, Allergien, chronische Krankheiten, Operationen und vieles mehr. Enthalten sind zudem auf einem vorgegebenen Formblatt Hinweise auf Vertrauenspersonen, Vollmachten und Verfügungen. Für Entscheidungen könne das von großer Bedeutung sein, denn oft könnten nahestehende Angehörige in einer solchen Stresssituation konkrete Fakten nicht abrufen, so der Stadt-Seniorenrat.

Ein Gefühl der Sicherheit

Die Dose wird nach Absprache unter den Rettungsdiensten in der Kühlschranktür aufbewahrt. In den allermeisten Wohnungen ist ein Kühlschrank in der Küche vorhanden. Der Kühlschrank trägt ebenso wie die Innentür der Wohnung einen Aufkleber "Notfalldose". Das erspart den Rettern eine Suche in der Wohnung. Eine solche Notfalldose gibt aber nicht nur Senioren, sondern allen Altersgruppen und besonders Alleinstehenden ein Gefühl der Sicherheit im Notfall.