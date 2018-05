Freudenstadt Leben in vielfältiger Gemeinschaft

Seewald-Schernbach. Nachdem bereits 2010 klar war, dass die Bruderhaus-Diakonie Schernbach verlassen wird, hatte die Gemeinde Seewald frühzeitig eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die verschiedene Möglichkeiten der weiteren Nutzung ausloten sollte. In den Gesprächen kam, angeregt durch den Architekten Kurt Kühfuss, die Gemeinschaft Sonnwald als potenzieller Interessent ins Gespräch.

Seit 2013 wurde an dem Projekt gearbeitet. Als rechtliche Basis wurde die Genossenschaft Sonnwald-Schernbach gegründet. Architekt Kühnfuss entwarf Umbaupläne, und diese wurden in der Turnhalle der Bruderhaus- Diakonie jetzt öffentlich vorgestellt.

Martin Schmid-Keimburg von der Genossenschaft Sonnwald-Schernbach begrüßte die zahlreichen Bürger. Günter Braun von der Bruderhaus- Diakonie erläuterte, dass stets klar gewesen sei, dass die Einrichtung in Schernbach nur als Ganzes den Besitzer wechseln würde. Nicola Bohle, Mitglied der Genossenschaft, stelle den Gästen das Projekt vor. Die Vision sei, gemeinsam mit vielen Generationen, mit Handicap oder nicht, bunt und vielfältig zusammenzuleben. Dabei sei es wichtig, die bio-ökologische Landwirtschaft zu betreiben und nachhaltig zu arbeiten. Auch sollen sowohl in der Landwirtschaft, in dem geplanten Tagungshaus als auch in der Küche Arbeitsplätze geschaffen werden. Wichtig für die Gemeinschaft seien die flachen Hierarchien und dezentralen Strukturen.