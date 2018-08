Freudenstadt Lauterbad: Party beim Berghüttenfestival

Gesprächsthema Nummer eins war in diesem Jahr der plötzliche Wetterumschwung mit bis zu einstelligen Temperaturen in der Nacht. Feiern im Sommeroutfit war dieses Mal nicht angesagt. Da musste mindestens schon die wärmende Jacke dabei sein. Doch das hielt die große Besucherschar nicht davon ab, die Nacht in toller Stimmung weitgehend unter freiem Himmel zu verbringen. Für beste musikalische Unterhaltung sorgte der Freudenstädter Marco Selter, der mit seiner Dreiviertelgitarre satte drei Stunden die Open-Air-Bühne mit Cover-Songs rockte und das Hüttenpublikum drinnen und draußen zum Tanzen animierte.

Beeindruckende Waldkulisse

Die Musik wurde auch ins Hütteninnere übertragen – dort wärmte sich manch einer auf und schüttelte die Kälte der Nacht ab.

Ein rund 30-köpfiges Team bewirtete Gäste mit Grillspezialitäten und kühlen, aber auch wärmenden Getränken. Gleich drei Weinstände luden mit regionalen, italienischen und internationalen edlen Tropfen zum Genuss ein. Ein Bierstand, ein Stand mit Shots und eine Cocktailbar ergänzten das Getränkeangebot auf dem Gelände rund um die Hütte.

Wegen des Wetters blieben jedoch die vielen Sitzgelegenheiten allerdings nahezu ungenutzt. Die Gäste bevorzugten Stehplätze und bewegten sich auf dem traumhaft illuminierten Gelände, um der kühlen Witterung zu trotzen.

Der umliegende Wald war mystisch angestrahlt, und beim Auftritt von DJ Christein und den Jungs von "From Drop Till Dawn" konkurrierten die in den nächtlichen Himmel ausgesandten Lichtstrahlen mit dem Vollmond um die Wette und zauberten eine beeindruckende Kulisse für das Partyvolk.

Bis spät in die Nacht pilgerten die Gäste den mit kleinen in den Bäumen hängenden Lampen schwach beleuchteten Waldweg zur Lauterbadhütte hoch und begegneten dabei den ersten Gästen, die nach ausgedehnter Feier auf dem Heimweg waren. Wer’s gemütlicher wollte, nutzte auch für den Rückweg die Shuttles.

Das Berghüttenfestival zog aufgrund des kühlen Wetters diesmal zwar weniger Gäste an als im Vorjahr, aber gefeiert und genossen wurde trotzdem bis spät in die Nacht – egal ob Geburtstag oder Junggesellinnen-Abschied. Das Festival geht im nächsten Jahr am Samstag, 24. August, in die nächste Auflage.