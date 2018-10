Freudenstadt Langes Vorstrafenregister: Bewährungsstrafe für 33-Jährigen

Der Verurteilte muss zusätzlich 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Nervös und ohne Rechtsbeistand äußerte sich der Angeklagte zu den Vorwürfen der Beleidigung und Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Der 33-Jährige berichtete, dass er im Sommer dieses Jahres in einer Kneipe wegen seines ersten Vornamens mit dem er nicht angesprochen werden wollte, von einem Mann provoziert worden sei. Laut Anklage beleidigte der 33-Jährige die Bedienung, forderte sie auf "die Schnauze zu halten" und zog sein Geschlechtsteil aus der Hose, woraufhin sie ihn aus dem Lokal warf. Draußen entwickelte sich zwischen ihm und dem anderen Mann eine Auseinandersetzung. Der Angeklagte schlug diesem angeblich mit der Hand so ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging und sich mehrere Prellungen zuzog.

Der Angeklagte hatte trotz Alkoholkonsums noch Erinnerungen an den Vorfall, konnte aber den genauen Ablauf nicht beschreiben. Die als Zeugin geladene Bedienung sagte aus, dass der Angeklagte in der Gaststätte sein Geschlechtsteil in der Hand gehalten habe, als er von der Toilette zurückgekommen sei und sie wegen ihrer Herkunft beleidigt habe. Auch dass er draußen einem Mann auf den Hinterkopf schlug, bestätigte die 30-Jährige. Sie hatte gegen den Angeklagten Strafantrag wegen Beleidigung gestellt. Der Geschädigte, ein 56-jähriger Suchtberater, sagte aus, dass er den Angeklagten zwar bei seinem ersten Vornamen genannt habe, aber nicht um ihn damit zu provozieren. Die Situation, so der Zeuge, sei vor dem Lokal eskaliert. Als er in ein Taxi einsteigen wollte, habe er plötzlich nach einem Schlag von hinten auf die Wange Sterne gesehen und sei zu Boden gegangen.

Geldbeutel war nicht mehr zu finden