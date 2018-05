Freudenstadt. Zu der Vorstellung des Buchs "Lang lebe die Königin" laden BUND und Weltladen Freudenstadt für Freitag, 8. Juni, um 16.30 Uhr ins Foyer des Stadtmuseums neben der Stadtbücherei Freudenstadt ein. In dem Bienenbilderbuch erfahren die Leser mit Blick auf die Bienenkönigin, wie die Honigbienen leben. Sie erhalten Einblick in die Bienenwohnung und begleiten die Königin auf den wichtigsten Reisen ihres Lebens. Die Autorin, Dorothea Graf aus Dornhan, stellt ihr Buch vor. Annika John, eine junge Malerin aus Alpirsbach präsentiert ihre Originalzeichnungen, mit denen das Buch illustriert wurde. Imkermeister Richard Graf gibt mit einer Multimedia-Präsentation Informationen über die Honigbiene. Auch Werbegrafiker Steffen Zeile hat mit der Gestaltung und Produktion maßgeblich mit zur Entstehung des Buchs beigetragen. Die Teilnahme an der Buchvorstellung ist kostenfrei.