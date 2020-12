Freudenstadt Landratsamt bewertet Lage am Montag neu

Die Kreisverwaltung wird am Montag die Lage neu bewerten. Bis dahin seien die genauen Inhalte der Regeln von Bund und Land bekannt. Dann werde geprüft, ob auf Kreisebene aufgrund des "weiterhin hohen Inzidenzwerts Bedarf an zusätzlichen Einschränkungen" bestehe.

Am Freitag wurden dem Landratsamt 70 Neuinfektionen gemeldet. Die betroffenen Personen kommen aus Baiersbronn (vier), Dornstetten (sieben), Empfingen (drei), Eutingen (13), Freudenstadt (zwölf), Horb (18), Pfalzgrafenweiler (fünf), Schopfloch, Seewald (zwei) und Waldachtal (fünf). Stand Freitag gab es 402 (minus acht) akut infizierte Personen im Landkreis. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht werden, blieb bei 52.

KLF drosselt Leistungen

Auch die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) steuern nach und fahren Regelleistungen weiter zurück. Am Freitag befanden sich im Klinikum Freudenstadt 15 Patienten mit Covid-19, davon zehn auf der Isolierstation und fünf auf Intensivstation. Vier von ihnen würden beatmet. Auf einer zweiten Intensivstation, die für Patienten ohne Covid-19 eingerichtet wurde, befanden sich am Freitag vier Patienten in kritischem Zustand, die an anderen Krankheiten leiden, so die KLF.

Auch die Zahl der Ärzte und Pflegekräfte steige, die wegen Krankheit nicht im Dienst seien. Ein Teil davon habe sich mit Corona angesteckt. Deshalb werde das Leistungsangebot der Klinik weiter eingeschränkt. Aus "Kapazitätsgründen" konzentriere sich die Klinik künftig "überwiegend auf lebensbedrohlich Erkrankte". Das schließe auch die Versorgung in der Notaufnahme mit ein. Das Krankenhaus bitte aus Rücksicht auf die schwer Erkrankten, die Notaufnahme nur in dringenden Notfällen aufzusuchen. Mit längeren Wartezeiten sei zu rechen. An den Wochenenden und an Feiertagen stehe außerdem die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummer 116 117 zu erreichen.

Die Geschäftsführung sowie die ärztliche Leitung appellieren, auf Besuche im Klinikum Freudenstadt und in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation in Horb bis auf Weiteres zu verzichten. "Muss dies ausnahmsweise doch geschehen, so wird auf die Hygienevorschriften in der jeweils gültigen Fassung hingewiesen", so die KLF.

Irritationen und Diskussionen hatte die Forderung des Arztes Wolfgang von Meißner von den "Hausärzten am Spritzenhaus" in Baiersbronn ausgelöst, sämtliche Schulen und Kindergärten sofort zu schließen. Sie trügen zur Ausbreitung bei. Statistisch belegen lässt sich dies offenbar nicht. Er sehe "keine Chance, die Wege der Ausbreitung nachzuvollziehen", so der Abstrich-Experte. Es gebe zu viele Möglichkeiten, unter anderem durch "asymptomatische" junge Leute, die zwar mit Corona infiziert sind, dies jedoch nicht bemerken. Für ihn sei deshalb die logische Konsequenz: "Alles schließen, was nicht zwingend offen bleiben muss." Dazu zählten auch die Schulen.

Schnelltest-Strategie?

Zwar sei Unterricht vorstellbar, wenn alle Schüler und Lehrer FFP2-Masken trügen und die Klassenzimmer alle 20 Minuten gelüftet würden. Noch besser fände er jedoch eine Schnelltest-Strategie. Doch das Infektionsgeschehen sei momentan zu "diffus". Für eine Schnellteststrategie werde mehr Zeit gebraucht. Die Möglichkeit gebe es jedenfalls. Wolfgang von Meißner sagt, er habe bereits nichtmedizinisches Personal im Umgang mit Schnelltests geschult. Firmen hätten damit gute Erfahrungen gemacht. Ziel müsse es sein, mit einer niedrigeren Inzidenz-Zahl ins neue Jahr zu gehen. "Die harten Wintermonate kommen noch. Mitte, Ende Januar kommt die Grippe dazu", warnt er.