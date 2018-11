Freudenstadt Landespolitiker hält Unterrichtsstunde

Freudenstadt. "Dies ist für mich ein schöner Pflichttermin", sagte Beck bei seinem Besuch zum Tag der Freien Schulen. Unter dem Motto "Schenken Sie uns eine Schulstunde Ihrer Zeit" waren alle Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg eingeladen, in ihrem Wahlkreis eine Freie Schule zu besuchen und eine Schulstunde zu einem Thema ihrer Wahl zu gestalten, heißt es in einer Pressemitteiliung des CDU-Kreisverbands.

Suche nach Kompromiss auch vor Ort

Beck, der stellvertretende Vorsitzende des Petitionsausschusses, zeigte an einigen Beispielen, wie eine Petition funktioniert: "Wenn die Schrauben der Bürokratie auf kommunaler Ebene für den Privatmann nicht akzeptabel sind, kann er sich an den Petitionsausschuss im Stuttgarter Landtag wenden." Dieser prüfe dann, auch bei Vor-Ort-Terminen, inwieweit es zu einer verträglichen Lösung beider Parteien kommen kann. So können durch Kompromisse dem sogenannten Petenten Zugeständnisse zu dessen Zufriedenheit gemacht werden. An aktuellen Beispielen aus dem Baurecht zeigte Beck, wie Einzelpersonen auch auf anstehende Regierungsbeschlüsse Einfluss nehmen können.