Freudenstadt Landesgeld kommt für den "Digital Hub"

Region. "Über den offiziellen Förderbescheid des Wirtschaftsministeriums freuen wir uns sehr", so Jochen Protzer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung (WFG) Nordschwarzwald, am Freitag. Die WFG ist Konsortialführer des digitalen Gemeinschaftsprojekts. "Damit kann der Digital Hub starten", so Protzer.

Die digitale Vernetzung sei das "Zukunftsthema Nummer eins". Sie werde das Denken und Leben in der Region Nordschwarzwald umkrempeln. Der "Digital Hub" solle dabei "Startrampe und Steighilfe" sein, damit der Wandel im Nordschwarzwald gelinge.

Wie berichtet, soll der "Hub" mit dem Namen "Respond" drei Zentren bekommen, die entsprechend der regionalen Besonderheit Schwerpunkte haben. Er soll digitale Ideen in die Region hineintragen, zum Wissens- und Kompetenzaufbau beitragen, Projekte aus der Region aufgreifen und Raum für digitales Denken und Wirken bereitstellen.