Freudenstadt Land bezuschusst Klinik-Teilneubau

"Dieser Beschluss bedeutet, dass wir bauen können", sagte KLF-Geschäftsführer Ralf Heimbach auf Anfrage unserer Zeitung. Den endgültigen Baubeschluss müsse der Kreistag in seiner Sitzung am 5. Februar fassen. "Es ist alles vorbereitet, die Planung steht", so Heimbach. Ende April nächsten Jahres rechnet er mit dem Abschluss des Bebauungsplanverfahrens bei der Stadt Freudenstadt. Das sei die Grundvoraussetzung, damit die Bagger anrücken können.

Alle an dem Projekt Beteiligten hätten intensiv daran gearbeitet, um es auf den Weg zu bringen. "Ich bin ganz froh, dass wir dabei sind", so Heimbach weiter, denn 2019 seien weniger Mittel als im laufenden Jahr zur Verfügung gestellt worden. Heimbach ist überzeugt, dass auch in den nächsten Jahren die Mittel des Landes für den Krankenhausbau nicht steigen werden. Es sei von Vorteil, dass zügig geplant wurde, meint der KLF-Geschäftsführer, denn "alles was das Projekt verzögert, macht es teurer".

Kurz nach dem Beschluss der Landesregierung meldeten sich die Landtagsabgeordneten Norbert Beck (CDU) und Thomas Hentschel (Grüne) mit einer Pressemitteilung und begrüßten es, dass durch die Aufnahme des Teilneubaus des Krankenhauses die medizinische Versorgung im Kreis Freudenstadt nachhaltig gestärkt werde. "Das ist ein starkes Signal an die Patienten, aber auch an die Mitarbeiter am Standort Freudenstadt", so Beck. Für Krankenhausinvestitionen stellt das Land 2019 rund 251 Millionen Euro zur Verfügung.

Landrat Klaus Michael Rückert dankte in einer Stellungnahme der Landesregierung für die Förderzusage: "Mit diesem Kabinettsbeschluss sind die Weichen gestellt für einen Baubeginn im Jahr 2019." Das sei ein klares Bekenntnis des Landes zur qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung, auch im ländlichen Raum, und ein wichtiger Beitrag für die Verbesserung der Infrastruktur und damit des Lebensumfelds der Menschen im Landkreis Freudenstadt. Jetzt könnten die weiteren Schritte zur Umsetzung der Baumaßnahme eingeleitet und der noch erforderliche endgültige Baubeschluss des Kreistags vorbereiten werden, so Rückert.

Auch die Generalsanierung und der erste Bauabschnitt der Erweiterung des Krankenhauses in Nagold ist im Programm enthalten. Dafür werden die Kosten auf 44 Millionen Euro geschätzt.