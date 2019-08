Freudenstadt Läuft alles rund, beim Rettungsdienst?

Bei Herzinfarkten oder Schlaganfällen kommt es oft auf Minuten an, die über Leben und Tod oder auch Lebensqualität entscheiden. Im Nachbarkreis Rottweil tobt derzeit eine interne Debatte, weil sich einige Notärzte auf dem Weg zum Einsatzort vom Rettungsdienst erst noch zu Hause abholen lassen. Auch im Kreis kochte dieses Thema jüngst hoch. Voriges Jahr seien Rettungs- und Notarztwagen in 92,3 Prozent der Fälle innerhalb der vorgegebenen Frist beim Patienten eingetroffen. Die notärztliche Hilfsfrist wurde laut Ministerium in 90,4 Prozent der Fälle eingehalten. Die Hilfsfrist beträgt 15 Minuten vom Notruf bis zum Eintreffen vor Ort, ist aber eine "planerische Größe". In der Praxis kann es vorkommen, dass Staus, Schnee oder andere Hindernisse die Rettungskräfte ausbremsen.

83 von 87 Planstellen bei Rettungsdiensten besetzt

Auch personell sind die Rettungsdienste im Kreis Freudenstadt insofern gut aufgestellt, als dass die Planstellen weitgehend besetzt sind. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) seien aktuell vier von insgesamt 73 Stellen offen (5,5 Prozent). Der Malteser Hilfsdienst (MHD) mit seinen 14,28 Personalstellen sei voll besetzt; eine frei werdende Stelle im vierten Quartal sei bereits zur Neubesetzung ausgeschrieben. Laut Bereichsausschuss Freudenstadt seien im ersten Halbjahr 2019 lediglich fünf von insgesamt 4163 Schichten ausgefallen, weil kein Personal zur Verfügung stand. Dies entspreche einer Ausfallquote von 0,1 Prozent.