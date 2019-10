Freudenstadt Kunsthandwerk und Verkaufssonntag locken

Gute Vorarbeit hatten Deniz Özkul und Zoran Sipic vom Verein Freudenstadt-Marketing geleistet. Deniz Özkul ließ es sich wenige Tage vor der Geburt ihres ersten Kinds nicht nehmen, auf dem Markt vorbeizuschauen. Die Beteiligung habe gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen, berichtet sie. Mit ein Grund könnte gewesen sein, das man die Kunsthandwerker noch gezielter angesprochen habe. Ein Lob ging an Marktmeister Hermann John.

In den Regenpausen nahm beim Markt die Zahl der Besucher schnell zu. Unter Zeltplanen präsentierten die einzelnen Anbieter zum Beispiel Schmuck, Dekoartikel und vieles mehr. Hoch im Kurs standen handgestrickte Socken. Ingrid Dogan war aus Hechingen gekommen und fertigte mit geschickter Hand bunte Hüttenschuhe an. Gerhard Gattenmeyer, Landwirt und Schreiner aus Franken, hatte ein großes Angebot von Holzartikeln dabei. Vor Ort sägte er Artikel für seine Kunden aus. Dazu gehörten Krippen, Sterne oder Figuren aus Holz. Gattenmeyer ist auf Märkten vom Chiemsee bis Frankfurt unterwegs.

"In Freudenstadt geht auch bei schlechten Wetter was", berichtete Michael Bräuer aus Kürnbach. Er ist seit 25 Jahren mit Trockenblumen und Floragestecken in Freudenstadt dabei. Ein Karussell und eine große Schaukel boten Kindern Abwechslung.

Viel los war am verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften, wo die Kunden beraten wurden. Schuhe sowie Textilien für den Herbst und Winter fanden guten Absatz. Großer Zulauf herrschte im Schwarzwald-Center oder im Kaufhaus Peters. Livemusik, Kinderschminken und eine Spielstraße sorgten dort für Abwechslung. Die BeatboxShow lockte am Stadthaus Besucher an.