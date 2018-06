Freudenstadt Kultursommer im Nordschwarzwald?

Der Regionalverband Nordschwarzwald beteiligt sich an einem Kongress zur nachhaltigen Mobilität in der europäischen Metropolregion Stuttgart. Er übernimmt hierbei die Vorbereitung für den Themenbereich Schienenverkehr.

Diskutiert wurde außerdem die Elektrifizierung von Schienenstrecken. Nach dem Konzept des Landes werden die nicht elektrifizierten Strecken in Baden-Württemberg in drei Gruppen eingeteilt: Solche, die bereits in Bau oder Planung sind, wie die Strecke Horb – Rottenburg – Tübingen, in Lückenschlüsse/vordringliche Bedarfe wie Nagold – Hochdorf und langfristige Planungen wie Nagold- und Kinzigtalbahn. Der Regionalverband zeigte sich in seiner Stellungnahme weitgehend mit der Planung des Landes einverstanden.

Gegenstand der Beratungen war auch das Bahnsteighöhenkonzept des Landes. Danach soll in Baden-Württemberg von der bisherigen strikten Vorgabe des Bundes, die Bahnsteige in ganz Deutschland auf eine Höhe von 76 Zentimeter zu vereinheitlichen, abgewichen werden. So sollen aktuell neu zu bauende oder zu sanierende Bahnsteige im Land zunächst nur auf 55 Zentimeter ausgebaut werden, dabei technisch aber so ausgelegt werden, dass sie langfristig auf 76 Zentimeter erhöht werden könnten. So könnte nach Ansicht des Landes die Barrierefreiheit sowohl kurz- als auch langfristig am ehesten erreicht werden. Dieses Konzept wird in der Region mitgetragen.