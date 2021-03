1 Michael Dutschke (von links), Aksel Uhl und Agnes Käser (rechts) diskutieren über die Verkehrswende.Foto: Beyer Foto: Schwarzwälder Bote

Klimaschutz: "Parents for Future" fordern bessere Radwege

Aktivisten von "Parents for Future" haben am Freitag auf dem Marktplatz in Freudenstadt eine Kundgebung in Form einer Podiumsdiskussion organisiert. Das Thema lautete: Mobilitätswende.

Freudenstadt. Aksel Uhl moderierte das Gespräch mit dem Sozialökonomen und Politikwissenschaftler Michael Dutschke (Grüne) und der Ärztin Agnes Käser, welche die Perspektive der Freudenstädter Fahrradfahrer mit einbrachte. Etwas mehr als 20 Teilnehmer waren trotz widrigem Wetter gekommen, um der Kundgebung zu lauschen.

Die Redner übten scharfe Kritik an der bestehenden Verkehrssituation in Freudenstadt. Zwar gebe es mittlerweile einige Radwege in der Stadt, meinte Käser, "aber die beginnen plötzlich und enden plötzlich."

Millionen Euro noch nicht abgerufen

Auch sei vielerorts die Sicherheit der Radfahrer nicht gegeben. "Viele Eltern trauen sich deshalb nicht, ihre Kinder mit dem Rad auf die Straße zu schicken", so Käser. Und Dutschke meinte mit Blick auf die Situation am Marktplatz: "Mich erschüttert, dass noch immer der Fernverkehr hier durchrauscht." Doch wie könnte man es besser machen? Käser schlug vor, vom Autoverkehr getrennte Radwege anzulegen. Auch müsste es erleichtert werden, mit dem Rad von einer Gemeinde zur anderen zu kommen. Auch hier müssten Radwege zum schnellen Auswärtsverkehr baulich abgegrenzt oder separat angelegt werden. Auch bestehende geteerte Waldwege könnten dabei einbezogen werden. Allerdings sei es dann auch nötig, diese auszuschildern.

Zum Abschluss hatte Dutschke noch einen Tipp für die Freudenstädter Aktivisten: "Wie wär’s mit einem Radverkehrsbeauftragten?" Der werde von Bund und Land gefördert. Im Prinzip stünden Milliarden für Verkehrswende und Klimaschutz bereit.