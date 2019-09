Freudenstadt Kreissparkassen-Räuber muss vor Gericht

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, erheblich alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am 14. Januar mit einem Küchenmesser bewaffnet die Filiale der Kreissparkasse Freudenstadt in der Nordstadt überfallen zu haben. Im Schaltervorraum soll der Angeklagte eine Bankkundin gezwungen haben, mit ihm in den Schalterraum zu gehen. Dort soll der Mann während er die Bankkundin führte das Messer stets sichtbar in der rechten Hand gehalten haben.

Am Schalter soll der Angeklagte seiner Forderung nach allem Geld dadurch Nachdruck verliehen haben, dass er das Messer gegen den Oberkörper der Bankkundin hielt. Der Angeklagte soll 24 280 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Diese wurde von der Kammer zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Kammer hat neben dem 12. September außerdem – jeweils ganztags, beginnend um 9 Uhr – weitere Verhandlungstermine am 17. und 19. September bestimmt.